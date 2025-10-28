iPhone 18 Pro может получить спутниковую связь 5G от Starlink

Некоторые модели iPhone, которые выйдут в 2026 году, могут получить поддержку полноценного спутникового интернета стандарта 5G, сообщает The Information.

По данным издания, компания Apple планирует внедрить возможность подключения к сетям 5G, не привязанным к наземной инфраструктуре, включая спутниковые системы, в своих будущих смартфонах, начиная уже со следующего года. Это потенциально обеспечит устройствам полный доступ к интернету через спутник.

Если эти прогнозы сбудутся, то первыми моделями с поддержкой полноценного 5G через спутник станут, вероятно, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и долгожданный складной iPhone. Выход стандартной модели iPhone 18 с этой функцией может состояться позднее, в марте 2027 года.

На данный момент не существует коммерческой услуги, предоставляющей полноценный 5G интернет напрямую на смартфон через спутник. Имеющиеся на iPhone 14 и более новых моделях спутниковые функции Apple ограничены экстренным вызовом SOS, приложениями «Локатор» и «Сообщения», а также помощью на дороге.

Сервис Starlink, предлагаемый в партнерстве с T-Mobile, также имеет ограничения по функционалу и приложениям. Обе существующие системы требуют прямой видимости неба.

Но iPhone уже способен обеспечивать высокую скорость интернет-соединения через спутник, однако это требует использования отдельной спутниковой антенны Starlink, которая создает локальную сеть Wi-Fi.

В США услуги Starlink с разными пакетами данных стоят от $50 в месяц за 50 ГБ до $165 за неограниченный доступ, а портативная антенна Starlink Mini продается за $299.

Долгосрочная цель Apple заключается в обеспечении прямого доступа к полному 5G через спутник без необходимости во внешнем оборудовании.