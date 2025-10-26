15:40
Илон Маск намерен создать «армию» из миллиона человекоподобных роботов

Илон Маск намерен создать «армию» из миллиона человекоподобных роботов, пишет Wired.

По данным издания, американский миллиардер во время встречи с инвесторами заявил, что компания Tesla хочет развернуть масштабное производство человекоподобных роботов Optimus.

Речь идет о создании «миллионной армии», полноценный выпуск которой планируется начать в конце 2026 года. Первый серийный прототип, по словам Илона Маска, должен быть готов к февралю-марту.

В то же время он выразил беспокойство относительно будущего контроля над Tesla: «Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния».

Отмечается, что акционеры Tesla скоро проголосуют за предложение выплатить бизнесмену $1 триллион в течение следующего десятилетия. Однако выплата всей суммы и увеличение доли владения до 25 процентов станут возможными только при выполнении ряда условий, среди которых — как раз поставка 1 миллиона роботов Optimus, а также достижение рекордных показателей по производству автомобилей и рыночной капитализации компании.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/348548/
