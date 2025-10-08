Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok

Илон Маск анонсировал обновление своей ИИ-платформы для генерации видео, представив версию Grok Imagine 0.9. Об этом сообщило издание Mint.

Релиз нацелен на ускорение и повышение реалистичности создаваемого контента, что заметно обостряет конкуренцию в сфере ИИ-видео после недавнего запуска OpenAI Sora 2.

Миллиардер подчеркнул, что последнее обновление Grok Imagine обеспечивает практически мгновенную генерацию изображений и видео по текстовым запросам. Эксперты отмечают, что новая версия тратит на генерацию ролика примерно 15 секунд. Генерация изображений при этом стала почти моментальной.

Илон Маск также акцентировал внимание пользователей на новом голосовом интерфейсе Grok. Активировав функцию Open App in Voice Mode в настройках, пользователи могут сразу начинать взаимодействие с приложением голосом, минуя необходимость ввода текста. Эта функция призвана сделать работу с приложением более быстрой, эффективной и удобной.

Протестировав новую версию ИИ, эксперты признали, что получающиеся клипы имеют высокое разрешение, впечатляющий реализм, а также высокий уровень детализации.