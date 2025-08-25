Очередной полет Starship отменили из-за технических неполадок

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, сообщила об отмене запуска космического корабля Starship.

Фото SpaceX

«Десятый полет Starship отменяется, чтобы дать время на устранение неполадок с наземными системами», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в июне Starship, который готовили к десятому летному испытанию, взорвался на площадке в Техасе.

В мае во время девятого испытательного полета корабль потеряли. В марте он взорвался через несколько минут после старта. Аналогичный инцидент зафиксирован и в январе.

Starship (в переводе с английского «Звездолет») — проект по созданию многоразовой транспортной космической системы, совмещающей в себе корабль и сверхтяжелую ракету-носитель, выполняющую роль ускорителя.

Илон Маск заявлял, что его можно будет использовать для перевозки грузов и людей на орбиту Земли, Луну и Марс.