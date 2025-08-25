21:01
USD 87.37
EUR 102.26
RUB 1.08
Техноблог

Очередной полет Starship отменили из-за технических неполадок

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, сообщила об отмене запуска космического корабля Starship.

SpaceX
Фото SpaceX

«Десятый полет Starship отменяется, чтобы дать время на устранение неполадок с наземными системами», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в июне Starship, который готовили к десятому летному испытанию, взорвался на площадке в Техасе.

В мае во время девятого испытательного полета корабль потеряли. В марте он взорвался через несколько минут после старта. Аналогичный инцидент зафиксирован и в январе.

Starship (в переводе с английского «Звездолет») — проект по созданию многоразовой транспортной космической системы, совмещающей в себе корабль и сверхтяжелую ракету-носитель, выполняющую роль ускорителя.

Илон Маск заявлял, что его можно будет использовать для перевозки грузов и людей на орбиту Земли, Луну и Марс.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/340817/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
DOGE потратил $21,7 миллиарда: Сенат расследует наследие Илона Маска
Один из самых быстрых ИИ для генерации видео представил Илон Маск
Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s
Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска
Чат-бот Grok 4 на основе искусственного интеллекта представил Илон Маск
Трамп прокомментировал решение Маска создать новую партию: Он слетел с катушек
Итоги перепалки. Маск объявил о создании новой политической партии «Америка»
Высокие отношения. Дональд Трамп пригрозил Илону Маску депортацией из США
Дональд Трамп и Илон Маск снова ругаются в соцсетях и грозят друг другу
Перепалка президента США и миллиардера: Илон Маск извинился перед Трампом
Популярные новости
Мессенджер Max будут устанавливать на&nbsp;все продаваемые в&nbsp;России гаджеты Мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты
В&nbsp;России запретили оплачивать &laquo;синюю галочку&raquo; в&nbsp;соцсети Instagram В России запретили оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram
Россия перенесла сроки миссий на&nbsp;Луну и&nbsp;Венеру Россия перенесла сроки миссий на Луну и Венеру
Искусственный интеллект начал переводить видео в&nbsp;Instagram Искусственный интеллект начал переводить видео в Instagram
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: будет солне...
20:47
Приложение «Амина» для мигрантов в Москве. МИД КР рассказал, как им пользоваться
20:23
Очередной полет Starship отменили из-за технических неполадок
20:02
Стала известна стоимость проекта строительства каскада ГЭС Казарман и Кокомерен
19:47
Предка человека возрастом более 3 миллионов лет впервые покажут в Европе