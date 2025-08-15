17:28
Техноблог

В Пекине открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов

В Пекине открылись первые Всемирные игры человекоподобных роботов. Первый день состязаний начался со 100-метрового забега.

ВВС
Фото ВВС

Сегодня в Китае стартуют соревнования, которые станут глобальной демонстрацией достижений в области искусственного интеллекта и робототехники, собрав 280 команд из 16 стран.

Мероприятие пройдет на арене, известной как «Ледяная лента», которая ранее принимала соревнования по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2022 года. К этому событию стадион был полностью переоборудован в высокотехнологичный центр для роботов с необходимой инфраструктурой для их обслуживания и зарядки. Игры организованы совместно с Народным правительством Пекина, China Media Group, Всемирной организацией сотрудничества роботов и Азиатско-Тихоокеанским международным советом RoboCup.

В рамках игр состоится 487 соревнований в 26 категориях. Программа состязаний охватывает как традиционные спортивные дисциплины, такие как легкая атлетика (включая специально расширенную беговую дорожку длиной 2,1 метра) и футбол (5 на 5), так и сценарии, имитирующие реальные жизненные и профессиональные задачи. Среди них выполнение заданий в условиях больницы (сортировка медикаментов), уборка гостиничных номеров, операции на складах и заводских конвейерах. Также предусмотрены соревнования по боксу среди роботов.

Особое внимание уделяется практическому применению роботов, тестируя их полезность и мастерство в повседневных ситуациях. Команды могут выбирать между полностью автономным режимом работы и телеуправлением. Автономные роботы полагаются на системы визуального распознавания и алгоритмы принятия решений, тогда как телеуправляемые требуют стабильной сети с низкой задержкой, для чего арена оснащена оптимизированной сетью 5G-A.

Среди участников ведущие китайские компании, такие как Yushu Technology, Xinghaitu, Tiangong и Fourier, а также крупнейшие университеты: Цинхуа, Пекинский университет и Шанхайский университет Цзяотун. Отмечается участие международных команд из 16 стран, включая США и Германию.
