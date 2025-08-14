00:09
Sony предоставит бесплатный доступ к игре про Человека-паука и Mortal Kombat 1

Sony анонсировала пополнение расширенного каталога игр в подписке PlayStation Plus Extra и Premium. С 19 августа геймеры получат доступ к нескольким крупным релизам, включая Mortal Kombat 1, Marvel's Spider-Man и другие. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что в PS Plus Extra войдут Mortal Kombat 1 (PS5), Marvel's Spider-Man (PS4, PS5), Sword of the Sea (PS5), Earth Defense Force 6 (PS4, PS5), Unicorn Overlord (PS4, PS5), Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4, PS5), Indika (PS5), Harold Halibut (PS5) и Coral Island (PS5).

В более дорогую подписку PS Plus Premium войдут оригинальные Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis для PS4 и PS5, выходившие на PlayStation 1.

Добавив перечисленные выше игры в свою библиотеку, подписчики смогут запускать их в любое время, пока проекты внесены в список PS Plus.

Помимо этого, подписчики сервиса получат доступ к пятичасовой демоверсии Death Stranding 2: On the Beach. Также в рамках августовской раздачи пользователи всех тарифов PlayStation Plus могут добавить в свою библиотеку Lies of P, Day Z и My Hero One's Justice 2. Добавив эти игры, геймеры смогут запускать их в любое время, пока у них имеется активная PS Plus Essential и выше. 
