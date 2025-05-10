Игры, которые вошли во Всемирный зал славы видеоигр, озвучили эксперты

Международный центр истории видеоигр при музее The Strong в Нью-Йорке включил симулятор домашнего питомца Tamagotchi и шутер Quake во Всемирный зал славы видеоигр. Список опубликован на сайте организации.

Помимо них, в почетный перечень также вошли шутер GoldenEye 007 и аркада Defender.

Tamagotchi выпущена в 1996 году и задала моду на уход за цифровыми питомцами. Эта видеоигра ко всему прочему стала феноменом мобильных развлечений. В свою очередь, Quake отметили за инновационный 3D-движок и разработку основ онлайн-мультиплейера, которые стали основой для развития киберспорта и современных шутеров.

Видеоигру Defender включили в зал славы за революционную аркадную механику, которая отличается высокой сложностью и динамикой, тогда как GoldenEye 007 получил почетное место в списке за революционный геймплей и локальный мультиплейер на четырех игроков.