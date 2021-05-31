Вебсайт в США заплатит $2 тысячи друзьям за сутки игры на компьютере

Американский вебсайт заплатит $2 тысячи друзьям, которые 21 час будут играть на компьютере. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Frontier Bundles, который продает телекоммуникационные услуги, открыл вакансию мечты для каждого геймера. Компания заплатит паре друзей за то, что они 21 час будут играть в видеоигры, а потом расскажут об этом опыте.

Всего выберут две пары геймеров. Они получат Nintendo Switch, доступ к Nintendo Online и популярным играм, в том числе Mario Kart 8 Deluxe и Animal Crossing: New Horizons. Кроме того, для комфортного прохождения 21-часового игрового челленджа их обеспечат закусками.

Организаторы пытаются выяснить, в каком случае игра будет более эффективной — когда два друга играют вместе бок о бок или когда они будут делать это отдельно и наедине. Они ищут опытных игроков, у которых есть прочная связь.

Чтобы принять участие в отборе нужно быть резидентом или гражданином США и заполнить форму на сайте. Заявки принимают до 18 июня.