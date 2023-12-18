Стриминговый гигант Netflix выпустит игры по сериалам «Игра в кальмара» и «Бумажный дом». Об этом говорится в релизе компании.

Отмечается, что к концу этого года количество доступных подписчикам игр увеличится до 86. Еще 90 проектов находятся на разных стадиях разработки.

В числе предстоящих тайтлов значатся игровые адаптации популярных сериалов «Игра в кальмара» и «Бумажный дом», причем выйти они должны уже скоро.

Действия игры по мотивам популярного корейского сериала развернутся в той же вселенной — игроки смогут соревноваться с другими игроками в различных испытаниях.

Список готовящихся к запуску на Netflix игр в 2024 году: