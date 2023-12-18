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Техноблог

Netflix выпустит игры по сериалам «Игра в кальмара» и «Бумажный дом»

Стриминговый гигант Netflix выпустит игры по сериалам «Игра в кальмара» и «Бумажный дом». Об этом говорится в релизе компании.

Отмечается, что к концу этого года количество доступных подписчикам игр увеличится до 86. Еще 90 проектов находятся на разных стадиях разработки.

В числе предстоящих тайтлов значатся игровые адаптации популярных сериалов «Игра в кальмара» и «Бумажный дом», причем выйти они должны уже скоро.

Действия игры по мотивам популярного корейского сериала развернутся в той же вселенной — игроки смогут соревноваться с другими игроками в различных испытаниях.

Список готовящихся к запуску на Netflix игр в 2024 году:

  • Braid, Anniversary Edition (30 апреля 2024 года);
  • Chicken Run: Eggstraction;
  • The Dragon Prince: Xadia;
  • Dumb Ways to Survive;
  • Hades;
  • Harmonium: The Musical;
  • Katana Zero;
  • Money Heist: Ultimate Choice (4 января 2024 года);
  • Monument Valley 1 & 2;
  • Netflix Stories: Virgin River;
  • Paper Trail;
  • The Rise Of The Golden Idol.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/282452/
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