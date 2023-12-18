Стриминговый гигант Netflix выпустит игры по сериалам «Игра в кальмара» и «Бумажный дом». Об этом говорится в релизе компании.
Отмечается, что к концу этого года количество доступных подписчикам игр увеличится до 86. Еще 90 проектов находятся на разных стадиях разработки.
В числе предстоящих тайтлов значатся игровые адаптации популярных сериалов «Игра в кальмара» и «Бумажный дом», причем выйти они должны уже скоро.
Действия игры по мотивам популярного корейского сериала развернутся в той же вселенной — игроки смогут соревноваться с другими игроками в различных испытаниях.
Список готовящихся к запуску на Netflix игр в 2024 году:
- Braid, Anniversary Edition (30 апреля 2024 года);
- Chicken Run: Eggstraction;
- The Dragon Prince: Xadia;
- Dumb Ways to Survive;
- Hades;
- Harmonium: The Musical;
- Katana Zero;
- Money Heist: Ultimate Choice (4 января 2024 года);
- Monument Valley 1 & 2;
- Netflix Stories: Virgin River;
- Paper Trail;
- The Rise Of The Golden Idol.