Трейлер игры, разработанной в КР, набрал 90 тысяч просмотров на гейм-канале

Трейлер новой игры Steel Ark, разработанной студией 4tale Production в Кыргызстане, был представлен на ведущей глобальной платформе IGN и собрал более 90 тысяч просмотров всего за два дня. Об этом сообщила глава департамента коммуникаций Парка высоких технологий КР Елена Нечаева.

Steel Ark — это игра от первого лица в жанре постапокалиптического выживания, где игрокам предстоит поддерживать свою базу — поезд — постоянно в движении, чтобы выжить в пустоши. Разработчиками игры стали ребята из студии 4tale Production, которая объединяет программистов, геймдизайнеров, художников и композиторов из Кыргызстана. Они создают оригинальные проекты с прицелом на мировой рынок.

Отмечается, что мировая премьера на IGN — одном из крупнейших мировых медиа о видеоиграх и цифровой культуре — стала важным признанием качества работы кыргызстанской команды. Аудитория IGN насчитывает миллионы игроков по всему миру, и присутствие на этой площадке открывает новые перспективы для студии и индустрии в целом.

Уже в августе 2025 года Парк высоких технологий, студия 4tale Production, вместе с другими резидентами впервые представит Кыргызстан на крупнейшей европейской выставке видеоигр Gamescom в Кельне, Германии.