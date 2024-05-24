Sony показала, как может измениться индустрия развлечений в ближайшие десять лет

Фирма Sony представила свое видение будущего индустрии развлечений в ролике Creative Entertainment Vision. Видео было опубликовано на YouTube-канале.

В концептуальном демонстрационном ролике показано, как люди следующего десятилетия с помощью гарнитуры виртуальной реальности могут создавать аватары и погружаться в виртуальные миры для взаимодействия с другими людьми.

Кроме того, в ходе короткого видеоролика были представлены смартфон будущего, портативная консоль с левитирующим прозрачным экраном, прозрачный планшет, парки с механическими динозаврами и привидениями из популярных франшиз компаний — игровой серии Horizon и фильмов «Охотники за привидениями» соответственно.

Это видео показывает, как может измениться индустрия видеоигр, путешествий, концертов и других развлечений в будущем. Однако это не значит, что в 2034 году люди будут гулять по виртуальным паркам или играть на портативных консолях с дисплеями, которые парят в воздухе. По всей видимости, Sony планирует развивать эти направления в том ключе, как показано в ролике.