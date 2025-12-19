Эксперты назвали самые прибыльные видеоигры 2025 года. В их числе Newzoo: Battlefield 6 и EA Sports FC 2 — они стали самыми прибыльными. Такие данные содержатся в отчете аналитической компании Newzoo, основанном на информации с января по ноябрь.

Отмечается, что мировой рынок видеоигр в уходящем году продемонстрировал уверенный рост, достигнув прогнозируемой выручки в $197 миллиардов, что на 7,5 процента больше показателей предыдущего года.

Наибольший рост доходов зафиксирован в сегменте компьютерных игр, где показатель увеличился на 10,4 процента, достигнув $43 миллиардов. Выручка от мобильных проектов выросла на 7,7 процента — до $108 миллиардов, консольный рынок прибавил 4,2 процента — $45 миллиардов.

Как отметил ведущий аналитик Newzoo Михиэль Буйсман, текущий рост подтверждает стратегический тренд на увеличение инвестиций компаний в развитие ключевых игровых экосистем, а не является лишь следствием случайного расширения аудитории.

Согласно исследованию, самыми прибыльными релизами года на ПК стали Battlefield 6, Schedule I и ARC Raiders. Среди консольных проектов лидерами по выручке оказались EA Sports FC 26, NBA 2K26 и также Battlefield 6.