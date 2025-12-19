01:00
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

Эксперты назвали самые прибыльные видеоигры 2025 года

Эксперты назвали самые прибыльные видеоигры 2025 года. В их числе Newzoo: Battlefield 6 и EA Sports FC 2 — они стали самыми прибыльными. Такие данные содержатся в отчете аналитической компании Newzoo, основанном на информации с января по ноябрь.

Отмечается, что мировой рынок видеоигр в уходящем году продемонстрировал уверенный рост, достигнув прогнозируемой выручки в $197 миллиардов, что на 7,5 процента больше показателей предыдущего года.

Наибольший рост доходов зафиксирован в сегменте компьютерных игр, где показатель увеличился на 10,4 процента, достигнув $43 миллиардов. Выручка от мобильных проектов выросла на 7,7 процента — до $108 миллиардов, консольный рынок прибавил 4,2 процента — $45 миллиардов.

Как отметил ведущий аналитик Newzoo Михиэль Буйсман, текущий рост подтверждает стратегический тренд на увеличение инвестиций компаний в развитие ключевых игровых экосистем, а не является лишь следствием случайного расширения аудитории.

Согласно исследованию, самыми прибыльными релизами года на ПК стали Battlefield 6, Schedule I и ARC Raiders. Среди консольных проектов лидерами по выручке оказались EA Sports FC 26, NBA 2K26 и также Battlefield 6.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355160/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Трейлер игры, разработанной в КР, набрал 90 тысяч просмотров на гейм-канале
Sony предоставит бесплатный доступ к игре про Человека-паука и Mortal Kombat 1
Игры, которые вошли во Всемирный зал славы видеоигр, озвучили эксперты
Sony показала, как может измениться индустрия развлечений в ближайшие десять лет
Netflix выпустит игры по сериалам «Игра в кальмара» и «Бумажный дом»
В Лос-Анджелесе уроженец Кыргызстана презентовал видеоигру «Манас»
ВОЗ: Зависимость от компьютерных игр признана болезнью
Вебсайт в США заплатит $2 тысячи друзьям за сутки игры на компьютере
Необычную серию марок, посвященную видеоиграм, выпустят в Британии
Рейтинг худших фильмов по мотивам видеоигр составил Vulture
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
20 декабря, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 декабря, пятница
23:41
Эксперты назвали самые прибыльные видеоигры 2025 года
23:01
Мать просит вернуть детей из РФ. Представительство Минтруда КР ищет их в Москве
22:40
Бойцы смешанных единоборств из Кыргызстана выступили на турнире Alash Pride 115
22:26
Стрельба на пляже Сиднея. Власти Австралии выкупят оружие у граждан
22:03
KFU Football Awards 2025. Названы победители