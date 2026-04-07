Техноблог

Sony удалила из PlayStation Store игру с интерпретацией земной жизни Христа

Корпорация Sony удалила низкокачественные игры в цифровом магазине PlayStation Store. О масштабной чистке сообщило издание Eurogamer со ссылкой на данные сервиса PSNProfiles.

Из каталога полностью удалены проекты, выпущенные издателями GoGame Console Publisher, VRCForge Studios и Welding Byte. При этом точный объем удаленного контента не раскрывается.

В числе затронутых релизов оказалась игра Jesus Simulator, представленная в конце марта и посвященная интерпретации земной жизни Иисуса Христа.

По оценкам экспертов, значительная часть удаленных игр относится к категории так называемых платиновых за минуту — продуктов с минимальной игровой ценностью, ориентированных на быстрое получение достижений. Подобные проекты регулярно попадают под санкции со стороны Sony в рамках политики по поддержанию качества магазина.

В январе компания уже проводила масштабную зачистку, в ходе которой из магазина исключено свыше тысячи тайтлов одного издателя, что подтверждает системный характер мер по контролю контента в экосистеме PlayStation.  
