Более 20,9 миллиона каналов заблокировали в Telegram в 2025 году

Более 20,9 миллиона каналов заблокировали в Telegram в 2025 году. Об этом говорится в обновленной статистике на сайте мессенджера.

Такая отметка достигнута в Telegram впервые.

По данным сайта мессенджера, 27 июля наблюдался последний из пиков блокировок за день — администрация заблокировала более 402 тысяч каналов и групп. Кроме того, серьезное ежедневное количество блокировок было 3 июля — более 314 тысяч.

Фото с сайта Telegram. Статистика заблокированных в мессенджере каналов с начала 2025 года

Ранее глава Telegram призвал пользователей мессенджера жаловаться ему или его команде, если сталкивались с шантажом и вымогательством.

Накануне Павел Дуров сообщил, что получил сотни жалоб, на основании которых до конца недели заблокируют «множество» каналов. «Telegram — это не место для доксинга и шантажа. А тем, кто ведет такие каналы: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдем», — заключил он.
