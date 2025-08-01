В Telegram начали тестировать платный поиск по всем каналам

В бета-версии мессенджера Telegram на Android появилась функция глобального поиска публикаций во всех каналах, сообщает «Код Дурова».

Воспользоваться функцией могут владельцы подписки Premium. Бесплатно пользователи смогут выполнить только два поисковых запроса. Для последующих операций нужно заплатить 10 звезд. Пока неизвестно, смогут ли пользователи после оплаты искать информацию безлимитно в течение дня или сделать один поисковый запрос.

27 июля в Telegram начал работу официальный бот для подтверждения возраста пользователей с применением технологии распознавания лиц. Новая функция доступна только в Великобритании и стала ответом на требования местного законодательства.

Ранее разработчики мессенджера приступили к тестированию новой функции — рейтинговой системы для пользовательских аккаунтов. Информация о новой системе впервые появилась, когда энтузиасты обнаружили упоминание рейтинга профиля в одной из тестовых сборок Telegram.