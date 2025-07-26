Первый рельсовый поезд со скоростью 400 км/ч запустили в Китае

Новый сверхскоростной поезд CR450 смог развить скорость до 400 километров в час. Разработала его Китайская академия железнодорожных наук, и сейчас он проходит финальные испытания перед выходом на линию, сообщил портал @hi-tech .

Отмечается, что многие годы пределом для железнодорожного транспорта была отметка в 350 километров в час. Связано это с резко возрастающим сопротивлением воздуха на высоких скоростях.

Шао Цзюнь, исследователь, участвовавший в проекте CR450, говорит, что прибавление всего лишь 50 километров в час увеличивает давление воздуха на поезд на 30 процентов. В принципе, 95 процентов сопротивления приходится на аэродинамику, а не на силу трения элементов железнодорожного состава.

Фото interestingengineering. CR450: самый быстрый высокоскоростной поезд в мире

Следующей целью стала ходовая часть. Инженеры разработали специальную систему облицовки для защиты открытых частей тележки. После тестирования и доработки этой конструкции команде удалось снизить аэродинамическое сопротивление на 22 процента. Интересно, что при увеличении предельной скорости с 350 до 400 километров в час расход электроэнергии поездом не увеличился.