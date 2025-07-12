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Техноблог

Платье из 125 миллионов живых микроскопических водорослей показал Vogue

Нидерландский дизайнер Ирис ван Херпен представила наряд из 125 миллионов живых водорослей. Снимки с модного показа опубликовал Vogue.

Сообщается, что на дефиле, которое состоялось в рамках Недели высокой моды в Париже, показали платье из 125 миллионов одноклеточных водорослей. При движении или изменении условий среды платье начинает светиться синим цветом. В проекте принимали участие не только сотрудники марки, но и ученые из Университета Амстердама и Института Фрэнсиса Крика.

Всего на создание образа Iris Van Herpen потребовалось около 35 технологических этапов: водоросли выращивали в лаборатории, затем их внедрили в гелевую среду, помещенную в специальные формы с мембраной, что позволило микробам дышать и светиться.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336022/
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