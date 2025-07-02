3 июля Солнце станет чуть меньше на небосводе

3 июля 2025 года Земля достигнет афелия — наиболее удаленной точки своей орбиты от Солнца. В этот момент расстояние между центрами Земли и Солнца составит примерно 152,09 миллиона километров, что является максимальным расстоянием за год. Об этом сообщает астрономический портал Space.com.

В этот день Солнце визуально будет выглядеть немного меньше — его дисковый диаметр на небе составит 31′ 31″, что является минимальным значением в течение года. Для сравнения: в начале января, в перигелии, Земля приближается на расстояние около 147,1 миллиона километров — почти на миллионов километров ближе.



Стоит отметить: хотя на первый взгляд эта разница кажется значительной, на самом деле изменение углового размера Солнца составляет всего 2-3 процента.



Название «афелий» происходит от греческого — apo helios, что означает «вдали от Солнца». Именно так астрономы обозначают самую удаленную точку на орбите любого планетарного тела вокруг Солнца.



Важно понимать, что афелий никак не влияет на погоду или температуру на Земле: климат в основном определяется наклоном оси планеты.