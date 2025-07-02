21:37
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Техноблог

3 июля Солнце станет чуть меньше на небосводе

3 июля 2025 года Земля достигнет афелия — наиболее удаленной точки своей орбиты от Солнца. В этот момент расстояние между центрами Земли и Солнца составит примерно 152,09 миллиона километров, что является максимальным расстоянием за год. Об этом сообщает астрономический портал Space.com.

В этот день Солнце визуально будет выглядеть немного меньше — его дисковый диаметр на небе составит 31′ 31, что является минимальным значением в течение года. Для сравнения: в начале января, в перигелии, Земля приближается на расстояние около 147,1 миллиона километров — почти на миллионов километров ближе.

Стоит отметить: хотя на первый взгляд эта разница кажется значительной, на самом деле изменение углового размера Солнца составляет всего 2-3 процента.

Название «афелий» происходит от греческого — apo helios, что означает «вдали от Солнца». Именно так астрономы обозначают самую удаленную точку на орбите любого планетарного тела вокруг Солнца.

Важно понимать, что афелий никак не влияет на погоду или температуру на Земле: климат в основном определяется наклоном оси планеты.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/334953/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Аллергия на солнце, или Как правильно загорать в городе и на Иссык-Куле
Когда в небе над Кыргызстаном можно будет наблюдать метеорный поток?
Астрономам впервые удалось получить самые детализированные изображения Солнца
Глаз не оторвать. Самые точные фото Солнца в истории наблюдений сделали ученые
2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений
Firefly Aerospace показала кадры заката солнца на Луне
Китай хочет к 2050 году запустить «искусственное солнце»
На Солнце обнаружена гигантская корональная дыра: чем это грозит Земле
Парад планет смогут увидеть жители Земли 21 января
NASA опубликовало фото улыбающегося Солнца
Популярные новости
В&nbsp;российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей В российском мессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей
В&nbsp;Канаде нашли камни возрастом 4,16 миллиарда лет&nbsp;&mdash; одни из&nbsp;древнейших на&nbsp;Земле В Канаде нашли камни возрастом 4,16 миллиарда лет — одни из древнейших на Земле
Xiaomi представила крошечный смартфон Duoqin Qin K25 Xiaomi представила крошечный смартфон Duoqin Qin K25
Google представила новые ИИ-инструменты для образования Google представила новые ИИ-инструменты для образования
Бизнес
Pos-терминал от&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;акции&nbsp;&mdash; ноль процентов на&nbsp;все платежи Pos-терминал от Bakai Bank по акции — ноль процентов на все платежи
MegaPay и&nbsp;Stores.kg запускают выгодную акцию: кешбэк и&nbsp;бесплатная доставка MegaPay и Stores.kg запускают выгодную акцию: кешбэк и бесплатная доставка
O!Bank увеличил уставный капитал O!Bank увеличил уставный капитал
Наслаждайтесь летом с&nbsp;быстрым интернетом: Beeline развивает сеть Наслаждайтесь летом с быстрым интернетом: Beeline развивает сеть
2 июля, среда
21:22
В селе Садовом уже два месяца нет воды В селе Садовом уже два месяца нет воды
21:17
Садыр Жапаров: Между Кыргызстаном и Россией нет разногласий и противоречий
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 июля: осадки не ожидаются
20:48
3 июля Солнце станет чуть меньше на небосводе
20:25
Более 230 тонн мусора вывезли из канала Кызыл-Аскер