Общество

В Бишкеке строят современную станцию юных техников с обсерваторией и картодромом

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкеке продолжается строительство нового здания станции юных техников по улице Льва Толстого, 144. Пятиэтажный образовательный центр площадью более 2,5 тысячи квадратных метров оснастят астрономической обсерваторией, музеем, конференц-залом и специализированными площадками для технического творчества детей.

По данным пресс-службы мэрии, заказчиком выступает управление капитального строительства. На объекте идут внутренняя отделка и фасадные работы.

Общая площадь здания составляет 2 тысячи 563 квадратных метра, а общая площадь земельного участка — 0,342 гектара. Здание пятиэтажное, включая цокольный.

В нем будут учебные кабинеты, астрономическая обсерватория, музей, конференц-зал, танцевальный и актовый залы, библиотека и другие помещения для творческого и технического развития детей.

На прилегающей территории планируется обустройство спортивной площадки (WORKOUT), крытого навеса для линеек, площадки для запуска автомоделей, картодрома и других зон для практических занятий.

Подрядной организацией выступает ОсОО «Эссир Компани».
