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Техноблог
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Французский автомобильный концерн Renault запустит в Украине производство дронов

Автомобильный концерн Renault запустит в Украине производство беспилотников. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что «крупный французский автопроизводитель» запустит в Украине выпуск дронов. О какой компании идет речь, глава ведомства тогда не уточнил. Он отметил, что партнерство в этом проекте будет «взаимовыгодным»: беспилотники будет получать Украина, а французская армия сможет использовать их «для постоянной тактической и оперативной подготовки» в соответствии с современными реалиями.

По данным Franceinfo, автоконцерн намерен наладить выпуск совместно с двумя французскими оборонными предприятиями — малым и средним. Производство разместят в нескольких десятках или в сотнях километров от линии фронта.

В Renault подтвердили, что с концерном связалось правительство Франции. При этом заявили, что «на данном этапе решение еще не принято».

Отметим, что в Украине уже ведется строительство завода по производству дронов турецкой компании Baykar. Однако ввести предприятие в эксплуатацию должны только после окончания российско-украинского конфликта.

О создании совместно с украинскими партнерами завода по производству беспилотников в ноябре 2024 года также объявила финская группа компаний Summa Defence Ltd. Предприятие построят на территории Финляндии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/331907/
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