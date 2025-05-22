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Техноблог

Стала известна дата презентации iOS 19 и других разработок Apple

Apple проведет ежегодную конференцию WWDC 2025 с 9 по 13 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

Ключевая презентация состоится 9 июня. На ней будут представлены обновления операционных систем iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS и watchOS.

Затем состоится Platforms State of the Union — подробный обзор новых систем, ориентированный на разработчиков. В рамках конференции запланировано более 100 технических сессий, онлайн-лаборатории и консультации с экспертами Apple, направленные на поддержку разработчиков при создании приложений и игр.

Трансляции WWDC 2025 будут доступны на официальном сайте Apple, в приложении Apple Developer и на YouTube. Записи конференции можно будет просмотреть в удобное время.

Ожидается, что в рамках мероприятия Apple также представит обновления для ИИ-системы Apple Intelligence, которая изначально была представлена на WWDC 2024. Спустя почти год после анонса система так и не была полноценно развернута — часть представленных тогда функций все еще недоступна.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/329918/
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Стала известна дата презентации iOS 19 и других разработок Apple