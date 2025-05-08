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Техноблог

Крупнейший в мире электрокорабль спущен на воду

В порту австралийского города Хобарта спущен на воду электрокорабль, который производитель называет крупнейшим в мире, сообщает The Guardian.

Уточняется, что его длина составляет 130 метров.

Созданное компанией Incat судно получило название Hull 096. Оно спроектировано южноамериканским паромным оператором Buquebus и будет выполнять рейсы между аргентинской столицей Буэнос-Айресом и Уругваем по реке Ла-Плате. Проектная вместимость корабля составляет 2 тысячи 100 пассажиров и 225 транспортных средств.

Работать Hull 096 будет исключительно на электроэнергии, получаемой от аккумуляторов. Их общая масса составляет 250 тонн, а установленная мощность превышает 40 мегаватт-часов.

Представители судостроительной фирмы назвали Hull 096 самым амбициозным, сложным и важным проектом, который они когда-либо воплощали в жизнь.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/328415/
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