23:19
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Техноблог

В США создали лазер мощностью, сравнимой с миллионом атомных электростанций

В Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США) создан лазерный импульс рекордной мощности, эквивалентной суммарной мощности миллиона атомных электростанций.

«Контроль над сверхсильными пучками на фемтосекундном уровне является мощным инструментом для различных областей науки», — говорится в статье, опубликованной исследовательской группой в журнале Physical Review Letters.

Достижение стало возможным благодаря использованию сжатого и модифицированного пучка электронов, разогнанных до 99 процентов скорости света. Луч получен из сжатого и преобразованного пучка электронов, которые разогнали в ускорителе до скорости света. Его пиковая мощность достигла небывалых значений — 1 квадриллион ватт.

Такая мощность лазера открывает новые горизонты для изучения структуры материи и процессов в экстремальных условиях.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/322873/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
Создан первый в мире компьютер на основе человеческих клеток
Telegram начал тестировать функцию «Платные сообщения»
Xiaomi выпустит первый в истории компании ноутбук с искусственным интеллектом
В рейтинге самых тонких складных смартфонов новый лидер — Find N5 от Oppo
WhatsApp прекращает поддержку устаревших смартфонов с 1 марта
Google Chrome получил ИИ-защиту от опасных сайтов и загрузок
Android 16 представит новую защиту от телефонных мошенников
WhatsApp грозит масштабная утечка данных из-за шпионского ПО
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в App Store и Google Play
Telegram впервые обошел YouTube по охвату аудитории в России
Популярные новости
Китай начал испытания нового самого быстрого поезда в&nbsp;мире Китай начал испытания нового самого быстрого поезда в мире
Амбициозный проект. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; построит новый стадион на&nbsp;100 тысяч мест Амбициозный проект. «Манчестер Юнайтед» построит новый стадион на 100 тысяч мест
Авиакомпании ужесточают правила для пассажиров при перевозке пауэрбанков Авиакомпании ужесточают правила для пассажиров при перевозке пауэрбанков
Единые электронные подписи внедряют страны ЕАЭС Единые электронные подписи внедряют страны ЕАЭС
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
14 марта, пятница
22:39
В США создали лазер мощностью, сравнимой с миллионом атомных электростанций В США создали лазер мощностью, сравнимой с миллионом ат...
22:00
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2025 год от Налоговой службы
21:19
Власти Великобритании и Франции разрабатывают план безопасности Украины
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 марта: ожидается дождь
20:24
Судья ООН взяла в рабство молодую женщину и заставляла ее бесплатно работать