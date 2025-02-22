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Техноблог

В рейтинге самых тонких складных смартфонов новый лидер — Find N5 от Oppo

Китайская корпорация Oppo представила складной смартфон Find N5. Об этом сообщает издание GSM Arena.

GSM Arena
Фото GSM Arena

Эксперты назвали Oppo Find N5 рекордно тонким складным смартфоном и отметили, что в рейтинге самых компактных складных аппаратов сменился лидер. В сложенном состоянии толщина корпуса устройства составляет 8,93 миллиметра, в разложенном — 4,21 миллиметра. Предыдущим самым тонким складным телефоном был Honor Magic V3 — в сложенном состоянии толщина корпуса гаджета составляет 9,2 миллиметра.

В Oppo рассказали, что им удалось добиться рекордного показателя благодаря новому шарниру Titanium Flexion, который на 26 процентов меньше, чем шарнир предыдущего фирменного смартфона. Также благодаря применению титана и углеродного волокна вес корпуса удалось снизить до 229 граммов.

Oppo Find N5 получил 8,12-дюймовый дисплей LTPO OLED с соотношением сторон 9,9:9 и частотой до 120 герц. Второй экран LTPO OLED получил размер 6,62 дюйма. Девайс оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, имеет 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели смартфона находится тройная камера с объективами разрешением 50, 50 и 8 мегапикселей. Телефон вышел с батареей емкостью 5600 милилампер-часов.

Продажи Oppo Find N5 начнутся 28 февраля. Флагман оценили минимально в 8 тысяч 999 юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/320770/
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