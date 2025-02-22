Китайская корпорация Oppo представила складной смартфон Find N5. Об этом сообщает издание GSM Arena.

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Эксперты назвали Oppo Find N5 рекордно тонким складным смартфоном и отметили, что в рейтинге самых компактных складных аппаратов сменился лидер. В сложенном состоянии толщина корпуса устройства составляет 8,93 миллиметра, в разложенном — 4,21 миллиметра. Предыдущим самым тонким складным телефоном был Honor Magic V3 — в сложенном состоянии толщина корпуса гаджета составляет 9,2 миллиметра.

В Oppo рассказали, что им удалось добиться рекордного показателя благодаря новому шарниру Titanium Flexion, который на 26 процентов меньше, чем шарнир предыдущего фирменного смартфона. Также благодаря применению титана и углеродного волокна вес корпуса удалось снизить до 229 граммов.

Oppo Find N5 получил 8,12-дюймовый дисплей LTPO OLED с соотношением сторон 9,9:9 и частотой до 120 герц. Второй экран LTPO OLED получил размер 6,62 дюйма. Девайс оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, имеет 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели смартфона находится тройная камера с объективами разрешением 50, 50 и 8 мегапикселей. Телефон вышел с батареей емкостью 5600 милилампер-часов.

Продажи Oppo Find N5 начнутся 28 февраля. Флагман оценили минимально в 8 тысяч 999 юаней.