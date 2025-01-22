Эксперты назвали топ-10 технологий, которые в 2025 году изменят мир

Издание Massachusetts Institute of Technology опубликовало обзор из десяти технологий, которые могут существенно изменить жизнь человечества в будущем.

Отмечается, что в 2025 году в Чили будет введен в эксплуатацию новый мощный телескоп с самой большой цифровой камерой для астрономии. Он будет регулярно фотографировать и раскрывать тайны космоса, исследуя темную материю, которая недоступна для прямых наблюдений.

Новые возможности искусственного интеллекта избавят нас от необходимости обращаться к первоисточникам, что может снизить доходы веб-сайтов от рекламы.

Большие языковые модели способны справляться с очень сложными задачами благодаря тому, что содержат сотни миллиардов параметров и обучены на огромных данных.

Нидерландская компания DSM-Firmenich создала кормовую добавку Bovaer, которая может уменьшить выбросы метана на 30 процентов у коров и даже больше у мясного скота.

Роботакси, прошедшие множество тестов, начинают быть доступны для широкой аудитории. В Китае клиенты могут воспользоваться услугами роботакси от компаний Baidu, AutoX и местных стартапов WeRide и Pony AI, при этом стоимость таких поездок значительно снизилась.

Новые виды авиационного топлива, созданные из использованного растительного масла, промышленных отходов или даже газов, находящихся в атмосфере, могут позволить самолетам работать без ископаемого топлива.

ИИ также приближает мир к созданию универсальных роботов, которые смогут адаптироваться к новым условиям и быстро решать различные задачи.

В июне 2024 года были опубликовали результаты испытаний нового лекарства для профилактики ВИЧ — ленкапавира. Это средство, вводимое раз в полгода, показало 100-процентную эффективность и защитило более 5 тысяч женщин и девочек в Уганде и Южной Африке от вируса.

Производство стали является одним из основных источников углекислого газа (около 8 процентов). Новая коммерческая технология, использующая природный газ для превращения железной руды в железо, может сократить выбросы на 40 процентов.

Обещания о том, что стволовые клетки человеческих эмбрионов могут излечивать болезни, начали сбываться. Экспериментальные трансплантации клеток, выращенных в лаборатории, уже помогают лечить несколько различных недугов.