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Техноблог

Новогодние гирлянды вредят качеству сна, их надо выключать — исследование

Новогодние гирлянды нарушают сон. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на проведенное учеными исследование.

Мигающие огоньки на праздничной елке могут стать причиной бессонницы. Эксперт компании Winstons Beds Айзеа Риз предупреждает, что такие гирлянды подавляют выработку мелатонина — гормона, который помогает заснуть. Особенно опасны синие огни: они воздействуют на мозг так же, как экраны телефонов или телевизоров, мешая телу расслабиться.

«Яркие или мигающие огни — это катастрофа для вашего сна. Они сбивают внутренние часы организма и затрудняют процесс засыпания», — сказала она.

Синий свет, который излучают многие современные гирлянды, имеет короткую длину волны и стимулирует активность мозга. Это полезно днем, но ночью вызывает сбои в биологических ритмах. По словам Айзеа Риза, даже традиционные разноцветные огоньки могут мешать отдыху из-за хаотичных вспышек света. Если оставить их включенными на ночь, это не только ухудшит сон, но и может повысить риск развития долгосрочных проблем со здоровьем, таких как диабет или сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы не жертвовать праздничной атмосферой, специалисты советуют выбирать гирлянды с теплым белым или красным светом. Эти оттенки менее разрушительно влияют на мозг и не мешают телу настроиться на отдых.

Красный свет помогает расслабиться и быстрее погрузиться в сон. Нужно выключать огни за два часа до сна или устанавливать таймеры — это не только сохранит отдых, но и предотвратит риск пожара.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314287/
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