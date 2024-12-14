В России заблокировали доступ к мессенджеру Viber

Роскомнадзор заблокировал доступ к Viber. О блокировке ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении ведомства сказано, что доступ к мессенджеру ограничен «в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации».

Кроме того, доступ к Viber ограничили из-за размещения противоправной информации.

В марте Таганский суд Москвы оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей. Причиной послужило неудаление мессенджером запрещенного контента. Перед этим компании выписывали административный штраф в размере 1 миллиона рублей. Уточнялось, что к такой мере привел отказ Viber удалять ложную информацию в сообществах о спецоперации в Украине, а также жертвах среди населения.

Viber Messenger — это приложение-мессенджер, которое позволяет отправлять сообщения, совершать видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет.