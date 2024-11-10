Впервые в истории. Картину, нарисованную ИИ, продали на аукционе за $1 миллион

На аукционе Sotheby's за $1,08 миллиона была продана первая в мире картина, созданная человекоподобным роботом. На ней изображен портрет Алана Тьюринга, сообщает The Guardian.

Фото Sotheby's

Произведение вызвало большой интерес — на его покупку было подано 27 заявок. Изначально прогнозировалось, что работа будет продана за сумму от $120 тысяч до $180 тысяч Однако итоговая стоимость превысила $1 миллион.

Картина создана Ai-Da, первым в мире реалистичным роботом-художником-гуманоидом. Разработанная в 2019 году Ai-Da использует высокотехнологичные камеры, сложные алгоритмы ИИ и специально разработанные роботизированные руки для создания своих работ.

Каждое произведение Ai-Da начинается с диалога с человеком с помощью языковой модели на базе ИИ. Отмечается, что портрет Алана Тьюринга был предложен самой Ai-Da. После показа фотографии Тьюринга, она создала серию предварительных набросков и картин, которые затем были объединены в финальное произведение.

Создатель Ai-Da Эйдан Меллер надеется, что картина вызовет глубокие этические размышления о том, как человечество может использовать ИИ этично и ответственно, чтобы он приносил пользу планете и людям.

