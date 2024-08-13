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Техноблог

Зарядку мощностью 320 ватт, заряжающую смартфон за секунды, представили в Китае

Realme представит зарядку мощностью 320 ватт, заряжающую смартфон за секунды. Китайская компания Realme изобрела технологию, которая обеспечит рекордную скорость зарядки гаджетов, сообщает издание FoneArena.

Представители фирмы рассказали, что технология будет запущена под брендом SuperSonic Charge. Она позволяет заряжать смартфоны с мощностью 320 ватт.

В компании также рассказали, что поддерживающие новый стандарт устройства смогут заряжаться с 0 до 17 процентов за 35 секунд. Емкость батарей будущих смартфонов не раскрывается. Однако в Realme отметили, что SuperSonic Charge «вместе с четырьмя другими инновациями» представят на мероприятии 14 августа.

По словам журналистов, предыдущий рекордный стандарт быстрой зарядки представила Xiaomi. В компании рассказали, что ее телефоны с поддержкой быстрой зарядки мощностью 300 ватт смогут заряжаться на 100 процентов за 5 минут.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301949/
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