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Техноблог

Евросоюз хочет ввести единый тип зарядного разъема для всех устройств

Европейский союз намерен ввести единый утвержденный тип зарядного устройства для всех смартфонов, планшетов, наушников и прочих электронных устройств, используемых на территории ЕС. По данным агентства Reuters, соответствующий законопроект будет представлен 23 сентября.

Сообщается, что о необходимости введения универсальной зарядки в Еврокомиссии говорят на протяжении последних десяти лет. Сторонники инициативны уверены, что такой подход будет не только удобнее для пользователей гаджетов, но и положительно скажется на экологии. Однако представители Apple ранее заявляли, что введение универсальных зарядных устройств приведет к «горам электронных отходов» и затормозит процесс развития новых технологий.

При этом, по данным экспертов, если законопроект будет принят, больше всего пострадает именно компания Apple, использующая в своих устройствах фирменный разъем и кабель Lightning. По данным Еврокомиссии за 2018 год, этот тип зарядки находится на третьем месте по распространенности в странах Европы — его используют лишь 21 процент устройств. Половина смартфонов оборудована разъемом Micro-USB Type-B, 29 процентов — Micro-USB Type-C.

 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/207923/
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