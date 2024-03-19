МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона

Зарядное устройство мобильного телефона, просто подключенное к сети и находящееся под напряжением, может стать причиной пожара. Об этом предупреждает МЧС.

В ведомстве рекомендуют следовать приведенным ниже простым правилам:

не оставляйте зарядное устройство мобильного телефона включенным. Обратите внимание, что скачки напряжения могут возникнуть из-за технических неисправностей. Это приведет к перегреву, задымлению и возгоранию зарядного устройства;

современные зарядные устройства для телефонов оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки. Особенно недорогие зарядные устройства, используемые более трех лет, склонны к возгоранию;

если вы заметили, что адаптер (зарядное устройство) очень горячий, тогда немедленно отключите телефон от электросети и постарайтесь его заменить;

не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства под прямыми лучами солнца — это может привести к их перегреву и возможному воспламенению;

не рекомендуется играть или разговаривать по телефону во время его зарядки: перегрев аппарата может привести к возгоранию;

не оставляйте включенное в сеть зарядное устройство без присмотра. Его следует хранить в недоступном для маленьких детей и не позволять им играть со шнуром.

Помните! Мощность электрического напряжения увеличивается во время сильного ветра, грозы, дождя и молнии. В это время нужно отключить всю бытовую технику от питания. МЧС КР

В МЧС отметили, что при напряжении намного выше допустимых значений сгорают самые качественные бытовые товары. Такая ситуация может привести к возникновению пожара.