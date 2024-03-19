14:42
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона

Фото пресс-службы МЧС КР

Зарядное устройство мобильного телефона, просто подключенное к сети и находящееся под напряжением, может стать причиной пожара. Об этом предупреждает МЧС.

В ведомстве рекомендуют следовать приведенным ниже простым правилам:

  • не оставляйте зарядное устройство мобильного телефона включенным. Обратите внимание, что скачки напряжения могут возникнуть из-за технических неисправностей. Это приведет к перегреву, задымлению и возгоранию зарядного устройства;
  • современные зарядные устройства для телефонов оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки. Особенно недорогие зарядные устройства, используемые более трех лет, склонны к возгоранию;
  • если вы заметили, что адаптер (зарядное устройство) очень горячий, тогда немедленно отключите телефон от электросети и постарайтесь его заменить;
  • не оставляйте телефоны, планшеты, зарядные устройства, смарт-устройства под прямыми лучами солнца — это может привести к их перегреву и возможному воспламенению;
  • не рекомендуется играть или разговаривать по телефону во время его зарядки: перегрев аппарата может привести к возгоранию;
  • не оставляйте включенное в сеть зарядное устройство без присмотра. Его следует хранить в недоступном для маленьких детей и не позволять им играть со шнуром.

Помните! Мощность электрического напряжения увеличивается во время сильного ветра, грозы, дождя и молнии. В это время нужно отключить всю бытовую технику от питания.

МЧС КР

В МЧС отметили, что при напряжении намного выше допустимых значений сгорают самые качественные бытовые товары. Такая ситуация может привести к возникновению пожара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289448/
просмотров: 4248
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение. На дорогах Кыргызстана ожидаются сход лавин и гололед
Как пользоваться смартфоном в школе? В Жогорку Кенеше написали законопроект
Будьте осторожны! Мошенники теперь звонят, представляясь сотрудниками милиции
Германия передала МЧС Кыргызстана оборудование и спасательные снаряжения
В городе Ош сгорел дом. Всего за сутки произошло 14 пожаров
МЧС Кыргызстана просит не звонить без оснований на экстренный номер 112
Печатное оборудование передал МЧС Кыргызстана ЮНИСЕФ
Как не отравиться угарным газом и помочь пострадавшему. Советы от МЧС
Кыргызстан передал 111 тонн гумпомощи Афганистану. Доставку курировал глава ГКНБ
На выходных в Кыргызстане произошло 12 пожаров
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Десять вопросов о&nbsp;празднике Нооруз. Тест Десять вопросов о празднике Нооруз. Тест
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
14:39
В городе Ош состоялась передача прибывших из Узбекистана новых автобусов В городе Ош состоялась передача прибывших из Узбекистан...
14:20
Вымогала $12 тысяч. Задержана судья Свердловского райсуда Бишкека
13:58
Сборная Кыргызстана по футболу играет с китайским Тайбэем. Прямой эфир
13:26
В Кара-Балте готовятся запустить фабрику по изготовлению текстильного полотна
12:45
Маршруты транспорта меняют и открывают новые, а об остановках забывают