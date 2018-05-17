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Техноблог

Илон Маск первым получит iPhone с бесконечной зарядкой

Илон Маск первым получит «российский» iPhone с бесконечной зарядкой. Специализирующийся на люксовых смартфонах и аксессуарах, российский бренд Caviar создал уникальный гаджет iPhone X, способный заряжаться от ярких ламп и солнца. Компания уже открыла продажи «российского» iPhone с бесконечной зарядкой.

из Интернета
Фото из Интернета

Как стало известно, первый экземпляр iPhone получит предприниматель Илон Маск. Разработчики, создававшие эксклюзивный гаджет, вдохновлялись сразу тремя деятелями науки — Николой Теслой, Стивом Джобсом, а также главой корпорации SpaceX. На смартфоне, который получит Маск, будет нанесена надпись Made on Earth by humans.

На разработку и тестирование новой технологии российские эксперты потратили шесть месяцев. В результате удалось получить iPhone X Caviar Tesla, на котором не садится батарея. В покупке такого телефона заинтересовано немало людей, однако тираж будет ограничен 999 единицами (вместо изначально запланированных 99). Первый экземпляр создатели отправили Илону Маску, написав на корпусе: «Сделано на Земле для человечества». Это был своеобразный ответ на запуск в космос автомобиля Tesla с манекеном за рулем.
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