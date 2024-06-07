Telegram запустит внутреннюю валюту для оплаты услуг в мини-приложениях

Telegram выпустил внутреннюю валюту «Звезды», c помощью которой можно покупать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Сегодня важный день, мы запускаем «Звезды» Telegram — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал он в своем канале в мессенджере.

В мини-приложениях Telegram теперь можно расплачиваться с помощью «Звезд» через встроенные покупки Apple и Google. Разработчики смогут выводить «Звезды» при помощи платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях.

В апреле Павел Дуров анонсировал токенизацию в мессенджере стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. Он также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять «донаты» авторам каналов в криптовалюте.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».

