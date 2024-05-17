Фото дня. «Космическая медуза» появилась в небе после запуска ракеты «Союз»

«Космическая медуза» появилась в небе после запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА Новости.

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту осуществлен в интересах Минобороны России.

«Космические медузы» — это атмосферное явление, связанное с запуском космических ракет. Феномен объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, которые рассеиваются в атмосфере.

Чаще всего такие «медузы» можно наблюдать в период перед рассветом или после заката Солнца.