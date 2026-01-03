На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«В ночь со 2 на 3 января на Земле началась первая магнитная буря в новом 2026 году. Событие зарегистрировано 2 января около 23.00 по московскому времени и, как свойственно данному типу явлений, носит планетарный характер. ...Геомагнитные индексы выросли в ответ на приход к Земле плазмы, выброшенной в межпланетное пространство в результате вспышки M7.1, произошедшей 31 декабря накануне боя курантов. К Земле, таким образом, пришло эхо от солнечных событий еще прошлого года», — говорится в сообщении.