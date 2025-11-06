14:50
Общество

На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле началась сильная магнитная буря. Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики России.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G3 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Как отметили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, причиной бури являются пришедшие к Земле выбросы плазмы.

«Буря и возмущения продлятся около суток, а, скорее всего, вообще не прекратятся, так как завтра просто перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы, запустив еще более сильные геомагнитные процессы», — уточнили в лаборатории.
