12:10
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Техноблог

Сильные магнитные бури ожидают жителей Земли 9-10 декабря

Магнитные бури уровня G2-G3 прогнозируют специалисты на 9 и 10 декабря после двойной вспышки и выброса плазмы на Солнце. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Она имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», — говорится в сообщении.

Пик воздействия ожидается во второй половине дня 9 декабря. По предварительным оценкам, геомагнитные возмущения продлятся до 11 декабря.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/353725/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
На Земле началась сильная магнитная буря
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
На Солнце обнаружена гигантская корональная дыра: чем это грозит Земле
Мощные вспышки и образование корональной дыры на Солнце усилили магнитные бури
Первую в сентябре вспышку высшего балла зарегистрировали на Солнце
Июль закончится сильной магнитной бурей
Магнитные бури: какие симптомы могут появиться у человека и как их пережить
Мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря может 11 мая накрыть Землю
Семь мощных вспышек зафиксировали на Солнце. Возможны магнитные бури
Очередная магнитная буря накроет Землю в ближайшее время
Популярные новости
Какие документы должны храниться после оцифровки в&nbsp;оригинале, решили в&nbsp;Минцифры Какие документы должны храниться после оцифровки в оригинале, решили в Минцифры
Появился цифровой ИИ-аватар на&nbsp;кыргызском языке с&nbsp;анимацией и&nbsp;синхронной речью Появился цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с анимацией и синхронной речью
В&nbsp;России, кроме Мах, заработает еще один новый мессенджер&nbsp;&mdash; &laquo;Молния&raquo; В России, кроме Мах, заработает еще один новый мессенджер — «Молния»
Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию через ключи доступа Новый способ входа. Telegram тестирует авторизацию через ключи доступа
Бизнес
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
8 декабря, понедельник
11:58
На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала-Беле ограничили движение На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок снегопад, на Долоне и Ала...
11:47
В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
11:43
В Бишкеке готовят корректировку моратория на переименование улиц
11:37
Раскрыта деятельность ОПГ, причастной к разбоям и контрабанде
11:37
Сильные магнитные бури ожидают жителей Земли 9-10 декабря