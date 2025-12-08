Сильные магнитные бури ожидают жителей Земли 9-10 декабря

Магнитные бури уровня G2-G3 прогнозируют специалисты на 9 и 10 декабря после двойной вспышки и выброса плазмы на Солнце. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Она имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце — Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью», — говорится в сообщении.

Пик воздействия ожидается во второй половине дня 9 декабря. По предварительным оценкам, геомагнитные возмущения продлятся до 11 декабря.