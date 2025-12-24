16:14
Техноблог

2025 год побил рекорд по количеству магнитных бурь за 10 лет

2025 год побил рекорд по количеству магнитных бурь за 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Лаборатории солнечной астрономии
Фото Лаборатории солнечной астрономии

«Количество дней с магнитными бурями и общее количество геомагнитно-возмущенных дней в этом году значительно превысило показатели прошлого года и стало одним из самых больших за последние два десятилетия. За прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури наблюдались в 69 случаях против 44 в 2024-м», — говорится в сообщении.

Основным фактором, повлиявшим на рост количества бурь, стало необычно большое количество корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось в первые месяцы года.
