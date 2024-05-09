Хакеры создали программу, которая может следить за вами через Telegram

Российский хакер разработал утилиту (вспомогательная компьютерная программа), которая позволяет найти на карте всех пользователей Telegram. Об этом сообщил портал 404Media.

Программа показывает, где сейчас находится человек с точностью до 800 метров, а также раскрывает его имя, никнейм и номер телефона.

Утилита будет работать в том случае, если пользователь открыл для Telegram доступ к местоположению и активировал функцию «Найти людей рядом». Она отключена у всех по умолчанию, но некоторые ее включают, чтобы найти новых собеседников в своем районе.

Фото Hi-Tech Mail.ru. Интерфейс утилиты «Close-Circuit Telegram Vision»

Опасная утилита, которая может быть использована мошенниками для слежки, называется Close-Circuit Telegram Vision, или CCTV. Как выяснила редакция Hi-Tech Mail.ru, программу разработал российский белый хакер Иван Глинкин, который называет себя специалистом по кибербезопасности. Мужчина является выпускником университета Минобороны РФ. Разработчик опубликовал ПО на GitHub, поэтому к нему могут получить доступ не самые добросовестные люди, включая злоумышленников, которые могут заниматься сталкингом.

У Telegram есть механизмы защиты, но этого недостаточно. Иван Глинкин

Тем временем пресс-служба Telegram, отвечая на вопросы СМИ, заявила, что функция «Найти людей рядом» создана специально для тех, кто намеренно хочет транслировать свое местоположение другим, и опцию можно не включать. Стоит отметить, что в самом Telegram не показывается точное местоположение на карте, а отображается примерное расстояние до пользователя. Утилита же предлагает карту с плюс-минус точной геопозицией.