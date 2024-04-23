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Техноблог

Возможность блокировки соцсети TikTok рассматривают в Казахстане

В Казахстане рассматривается возможность блокировки социальной сети TikTok. Об этом сообщил портал vlast.kz со ссылкой на министра культуры и информации РК Аиду Балаеву.

По ее словам, решение о блокировке соцсети зависит от того, «насколько уровень противоправного контента будет превалировать и зашкаливать».

Отвечая на вопросы журналистов, в каких соцсетях больше всего противоправного контента, Аида Балаева назвала TikTok. «На мой взгляд, нужно рассматривать, потому что мы вовлечены в это все. Дети смотрят, и вы видите, какие матерные слова. Фактически чуть ли не гадалки там гадают», — сказала она.

Министр считает, что решение о блокировке должны рассматривать «комплексно».

«Не все меры популярны, не все меры могут нравиться. Тем не менее наша задача — это сохранение стабильности, единства», — заметила она, добавив, что, когда соседние государства принимают такие меры, «мы также изучаем».

Отметим, ранее доступ к платформе TikTok заблокировали в Кыргызстане. В Министерстве цифрового развития сообщили, что решение принято на основании письма ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Это решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Распространилось мнение о том, что запрет популярной социальной сети усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в КР, снизит возможности самовыражения среди молодежи.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292340/
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Возможность блокировки соцсети TikTok рассматривают в Казахстане