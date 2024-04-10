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Техноблог

Затонувшую крепость бронзового века нашли в Ирландии

Фото Pat Coyne Photography, Letterfrack, Connemare. Валы построили во время бронзового века, между 1100 и 900 годами до нашей эры

Археологи обнаружили валы, сложенные из больших блоков известняка, на частично затопленном перешейке — узкой полоске земли между двумя частями моря. Перешеек расположен в заливе Клю в ирландском графстве Мейо между островом Колланмор и материком и обычно затоплен морской водой. Однако дорогу через него можно использовать во время отлива, пишет LiveScience.

Валы находятся на середине перешейка длиной 1,6 километра. Остатки стены, ближайшей к материку, имеют длину 180 метров. Более крупная стена, ближайшая к острову, в длину достигает 250 метров. Оба вала пересекали перешеек и защищали острова от нападений с материка.

Pat Coyne Photography, Letterfrack, Connemare
Фото Pat Coyne Photography, Letterfrack, Connemare. Обычно перешеек затоплен, но во время отливов здесь можно передвигаться

В заливе Клю расположено более 300 небольших островов, образовавшихся, когда море затопило прибрежный ландшафт тысячи лет назад. По всей видимости, уровень моря в этом регионе был намного ниже, когда строили стены, чем сегодня.

По словам археологов, стены возвели во время бронзового века, между 1100 и 900 годами до нашей эры. Сооружение построено из местного камня и покрыто крупными блоками из местных месторождений известняка.

Размер и масштаб валов Колланмора позволяют предположить, что остров имел важное стратегическое значение, хотя сегодня он в основном пуст. Возможно, это было место большого городища бронзового века, поскольку в то время подобные поселения были распространены по всей Ирландии.

Pat Coyne Photography, Letterfrack, Connemare
Фото Pat Coyne Photography, Letterfrack, Connemare. Две стены простираются через весь перешеек между островом и материком

Местные жители знали о маленькой стене недалеко от материка, но не знали, сколько ей лет. Низкий уровень перешейка означает, что его почти никогда не пересекают, а сами валы обычно целиком затоплены. Но археологи смогли исследовать стены во время необычайно низких приливов в последние недели.

Археологи также обнаружили возможную гробницу бронзового века на острове Оми, в 40 километрах к юго-западу от залива Клю. Могила, судя по всему, была построена в то же время. Ее обнаружили после того, как мощные волны снесли песок с береговой линии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/291109/
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