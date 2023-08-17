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Техноблог

iPhone 14 оказался самым популярным смартфоном во втором квартале 2023 года

Базовый iPhone 14 вышел в лидеры по продажам среди всех смартфонов, имеющих экран OLED или AMOLED. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на материалы Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Эксперты выяснили, что во втором квартале iPhone 14 получил долю 15,2 процента среди всех продаваемых в мире аппаратов с OLED-экраном. Стартовое устройство специалисты назвали самым востребованным смартфоном в мире. На второй позиции оказался iPhone 13, доля которого составила 11,1 процента.

В топ также попали iPhone 14 Pro Max — 10,7 процента, iPhone 14 Pro — 9,2 процента, Samsung Galaxy S23 Ultra — 5,2 процента.

Для сравнения: в первом квартале 2023-го с долей 20,1 процента лидировал iPhone 14 Pro Max. Тогда в топ-3 также включили iPhone 14 Pro и iPhone 13.

Также специалисты DSCC рассказали, что во втором квартале 2023 года поставки смартфонов с OLED-дисплеем выросли на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля девайсов Apple на рынке составила 39 процентов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/272730/
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