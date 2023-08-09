Стала известна дата презентаций Apple, на которой будут представлены новинки

Презентация Apple, на которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 15 и другие новинки, состоится 12 сентября. Об этом на своей странице в X (Twitter) сообщил журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.

«Все указывает на 12 сентября как на дату презентации iPhone 15, но, очевидно, все еще может измениться», — написал он.

Осенние презентации iPhone, как правило, проводятся в течение первых двух недель сентября и чаще всего во вторник. Запуск в начале сентября позволяет Apple увеличить продажи iPhone до конца финансового квартала.

В случае, если iPhone 15 будет представлен 12 сентября и Apple будет придерживаться своих прежних планов, тогда компания начнет принимать предзаказы на новинки в пятницу, 15 сентября, а продажа устройств начнется 22 сентября.

Ожидается, что 12 сентября Apple представит четыре смартфона, среди которых iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, а также часы Watch Series 9 и новые Watch Ultra.