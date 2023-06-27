В Telegram появятся stories. Павел Дуров анонсировал очередную инновацию

В мессенджере Telegram появятся stories, сообщил Павел Дуров.

Stories будут размещаться вверху списка чатов. Пользователи смогут выбрать срок их действия, а также список тех, кто сможет их видеть.

«Изначально мы были против этого, так как stories уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы. Так что скоро мы запустим stories — в стиле Telegram», — сказал Павел Дуров.

Юзеры смогут определить, кто может видеть каждую из stories. Они не займут много места — их поместят в расширяемый раздел над чатами. Их можно будет скрывать. К ним можно будет добавлять подписи, ссылки и отмечать других людей. Будет поддержка двойной камеры — фото и видео, снятые одновременно передней и задней камерами.

Stories можно будет держать в ленте 6, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать на странице профиля.

Истории находятся на последнем этапе тестирования и станут доступны в начале июля.