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Техноблог

Google тестирует сервис Playables для запуска видеоигр прямо на странице YouTube

Google тестирует сервис Playables для запуска видеоигр прямо на странице YouTube. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на корпоративную рассылку компании.

По его данным, Google начала внутреннее тестирование нового сервиса Playables, который представляет собой платформу для видеоигр на базе YouTube.

Сообщается, что новый сервис позволит запускать игры как со страницы YouTube в веб-браузере, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Скачивание и установка игр при этом не потребуется.

На текущий момент в сервисе доступно несколько казуальных игр. Известно, что одной из них является аркада Stack Bounce, в которой нужно разбивать кирпичи прыгающим мячом.

В YouTube не раскрыли подробности о Playables, но отметили, что игры давно являются одним из интересов компании. Там также заявили, что пока новый сервис не готов к анонсу. О том, когда Playables может стать публичным сервисом и как он будет монетизироваться, информации нет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/268939/
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