Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире

В первом квартале 2023 года электромобиль Tesla Model Y стал самой продаваемой моделью в мире среди всех машин. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото Tesla

По его данным, в первые три месяца Tesla продала по всему миру 267 тысяч Model Y, что на 69 процентов больше, чем было реализовано в начале прошлого года.

На втором месте находится Toyota Corolla с результатом 256,4 тысячи единиц. Тройку лидеров замыкает Toyota Hilux, которая разошлась по миру тиражом 214,7 тысячи авто.

В топ-5 также вошли модели Toyota RAV4 (211 тысяч единиц) и Toyota Camry (166,2 тысячи). Таким образом, Toyota остается одним из самых продуктивных автопроизводителей в мире наравне с Volkswagen, General Motors и Ford.

В The Verge также заметили, что результат Model Y оправдывает прогноз, который дал глава Tesla Илон Маск. Еще в 2016-м, до запуска обсуждаемой модели, он заявил, что она будет продаваться тиражом от 500 тысяч до 1 миллиона в год.

Отметим, Tesla Model Y сейчас стоит от $47 тысяч 990. Это более чем в два раза выше, чем стоимость Corolla, и почти в два раза выше ценника на RAV4.