Facebook планирует поменять свое название

Компания Facebook планирует сменить название соцсети. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

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По их данным, его основатель Марк Цукерберг планирует обсудить переименование компании в рамках ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако об изменениях могут объявить раньше.

В результате ребрендинга приложение станет одним из многих под контролем головной компании.

Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что оно может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook.

«Метавселенная», по словам Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

В августе Facebook представил виртуальные офисы Horizon Workrooms, подключиться к которым можно в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.