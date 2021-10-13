WhatsApp поменяет дизайн на Android

Популярный мессенджер WhatsApp меняет дизайн на Android. Изменения будут реализованы с выпуском очередного обновления WhatsApp.

Эксперты отмечают, что мессенджер регулярно меняет различные разделы своего приложения для обмена сообщениями, предоставляя расширенные функции. Изменения вносятся на всех платформах, включая Android, iOS, отдельное приложение WhatsApp Business.

Недавно появились сведения о новом дизайне профиля для бизнес-пользователей. Этот дизайн находился на стадии проверки и пока недоступен для бета-тестеров. Тем не менее изображение уже просочилось в Сеть.

Фото из интернета

Аналогичный дизайн готовится и для пользователей Android. Картинка профиля теперь является круглой, а не квадратной. Кроме того, появятся две новые контактные кнопки для голосовых и видеозвонков. Могут быть и другие изменения, но они еще не раскрыты. Кроме того, в новом оформлении WhatsApp переместил в другое место разделы «О себе» и «Номер телефона», которые не показаны на скриншоте. Сообщается, что эти изменения будут реализованы с выпуском очередного обновления WhatsApp.

В предыдущих версиях WhatsApp предоставляет пользователям функции сквозного зашифрованного резервного копирования. Первыми эту функцию получили пользователи iOS, затем — пользователи Android.