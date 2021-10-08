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Техноблог

Telegram готов размещать спонсируемые сообщения

В мессенджере Telegram появятся спонсируемые сообщения. Об этом сообщается на его официальной платформе.

Спонсируемые сообщения будут содержать только текст. «Никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк, максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к запуску готовятся жесткие правила модерации, которые будут серьезнее, чем на других площадках.

«То есть формат избран очень комфортным, с расчетом на пользователя. Он выбран из-за большого интереса рекламодателей к платформе», — отмечается в релизе.

О способах монетизации Telegram основатель мессенджера Павел Дуров рассказывал в 2020 году. Тогда же он анонсировал появление рекламной площадки в мессенджере.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/209758/
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