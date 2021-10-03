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Техноблог

Названы самые производительные Android-смартфоны по итогам сентября 2021 года

Команда разработчиков популярного тестового приложения AnTuTu представила сентябрьский список производительности мобильных телефонов, работающих под управлением операционной системы Android. Рейтинг составлен на основании средних результатов тестирования.

Первое место занял Red Devils 6S Pro. Он построен на базе однокристальной системы Snapdragon 888+.

На втором месте оказался Black Shark 4 Pro. Устройство оснащено мобильной платформой Snapdragon 888.

Третье место занимает Vivo X70 Pro +, оснащенный Snapdragon 888+.

Четвертое место за iQOO 8 Pro, который, по версии DisplayMate, получил лучший экран для смартфонов. Этот аппарат на базе Qualcomm Snapdragon 888+.

Замыкает пятерку лидеров Asus ROG 5s.

Все смартфоны, которые попали в первую десятку, построены на базе Snapdragon 888 или Snapdragon 888+. Места с шестого по десятое заняли iQOO 8, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, Realme GT и Xiaomi Mix 4.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/209126/
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